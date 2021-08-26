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Происшествия26 августа 2021 11:41

Иномарка в Красноярске насмерть сбила мужчину на улице Павлова

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Иномарка в Красноярске насмерть сбила мужчину. Фото: ЧП Красноярск

Иномарка в Красноярске насмерть сбила мужчину. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске поздним вечером 25 августа иномарка сбила пешехода. Мужчина, как выяснилось, перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался.

Все случилось возле дома №52 на улице Павлова. Водитель за рулем Subaru не успел среагировать и затормозить, увидев человека на проезжей части. При этом, как отмечают в ГИБДД, пешеходный переход находился буквально в 25 метрах от места трагедии.

51-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи. Водитель иномарки сдал тест на алкоголь, который подтвердил, что он был трезв.

На Павлова сбили перебегающего через дорогу пешехода. Видео: ЧП Красноярск