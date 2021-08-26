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Общество26 августа 2021 11:14

Купаются и трутся: фотоловушки зафиксировали будни медведей Красноярских столбов

В июле из-за жары хищники особенно активно стремились к водоемам
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Купаются и трутся: фотоловушки зафиксировали будни медведей Красноярских столбов. Фото: НП Столбы

Купаются и трутся: фотоловушки зафиксировали будни медведей Красноярских столбов. Фото: НП Столбы

Совсем как люди: медведи из нацпарка «Столбы» этим летом активно купались в водоемах. Это запечатлели расставленные неподалеку фотоловушки.

По словам специалистов, хищники в жару испытывают не меньший дискомфорт, чем любой человек. И даже укрываясь в густом таежном лесу они стремятся подобраться как можно ближе к воде.

- Во время дневного зноя у крупных зверей потребность охлаждения возрастает, и число посещений купальных мест увеличивается до двух-трех раз в день, - пояснил ведущий научный сотрудник НП «Красноярские Столбы» Владимир Кожечкин.

В объективы камер также попало, как косолапые с удовольствием трутся о стволы деревьев, чтобы очиститься мех от мелких паразитов.

Медведи трутся об деревья, чтобы избавиться от паразитов. Фото: НП "Столбы"

Медведи трутся об деревья, чтобы избавиться от паразитов. Фото: НП "Столбы"