28 площадок для выгула собак появятся в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские власти взялись за решение проблемы с выгулом собак. Красноярцы все чаще сталкиваются с проблемой, что им негде гулять с животными - таблички о запрете стоят на газонах повсеместно. Поэтому в городе появятся еще 28 спецплощадок.

Сейчас в городе есть только восемь официальных мест, где собачники могут позволить своим питомцам справить нужду и вдоволь наиграться. Они располагаются в скверах «Серебряный», «Фестивальный» и «Паниковка», парках «Кировский», «Татышев-парк», а также на острове Отдыха. Естественно, что такое количество не покрывает потребности города-миллионника. Поэтому питомцев выгуливают, где придется.

-Уже не первый раз этот вопрос выносится на обсуждение депутатов. Очень много обращений идет от людей – почему нет специальных мест, куда идти с собакой, чтобы не мешать другим, и так далее. Мы требуем от людей выполнения определенных правил по содержанию, при этом не создавая условий – это неправильный подход. Сейчас у нас появился план, который поможет исправить ситуацию. Размещаться эти площадки будут совершенно точно не во дворах, но тем не менее, будут легко доступны для людей, - рассказал депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков.

По предварительным подсчетам, реализация проекта обойдется в 27 миллионов рублей. Обустроенные и размещенные в соответствии со всеми нормами площадки появятся во всех районах города.