Экс-прокурора Норильска и его брата отправят под суд. Фото: стоп-кадр телеканала Северный город

Следственный комитет закончил разбираться в подробностях уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят экс-прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев и его брат Муслим Умаров. Вскоре над ними состоится суд, сообщили в ГСУСК Красноярского края.

- По версии следствия, в феврале 2019 года Гутаев получил взятку в 3,1 миллиона рублей от Умарова. За это он обещал убедить начальника УЖКХ администрации города и директора жилфонда склонить руководителей коммерческих организаций к заключению договоров на 25 миллионов рублей с компанией Умарова – ООО «ПромРесурсСервис», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Как ранее писала «Комсомолка», обвинения братьям предъявили в декабре 2019 года.Все это время они провели в СИЗО, так как считалось, что на свободе они могут вмешаться в ход расследования. Их имущество на сумму 16,3 миллиона рублей находится под арестом.