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Общество26 августа 2021 5:46

Зима в августе: в Туве выпал первый снег

Первые заморозки также отмечались в центре и на юге соседствующего с республикой Красноярского края
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Зима в августе: в Туве выпал первый снег. Фото: инстаграм @crok.rh

Зима в августе: в Туве выпал первый снег. Фото: инстаграм @crok.rh

Зима- 2021 в Сибири началась максимально неожиданно. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео первого в этом сезоне снега, который выпал в Тыве и Хакасии.

Снежный покров на улице по утрам обусловлен ночными заморозками. Местами температура воздуха опускается до - 5 градусов. В светлое время суток пока держатся температуры выше ноля, однако жителям Тувы стоит быть осторожными на улицах - сотрудники МЧС обещают непогоду.

Днем 26 августа местами по республике Тува ожидается усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду, возможны грозы, ночью и утром местами туман, сообщили в ведомстве.