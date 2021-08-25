В Октябрьском районе Красноярска благоустроили три сквера. Фото: мэрия Красноярска

В мэрии сообщают, что благоустроены скверы по улицам Мирошниченко, 2-6; Тотмина, 13 и Тотмина, 23-25. Общественные пространства для благоустройства выбрали сами горожане.

Подрядчик обновил брусчатку, заменили бордюры, засеяли газон и посадили кустарники, а также установили освещение и разместили МАФы. Кроме того, в сквере на Мирошниченко, появилась детская площадка с платяными качелями, а также обновилась сцена.

- В Октябрьском районе насчитывается 17 скверов. В 2021 году мы благоустроили 3. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» идет благоустройство еще одного сквера по ул. Сады 2-4, - рассказал глава администрации Октябрьского района Красноярска Геннадий Гартман.