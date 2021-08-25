В Красноярске начался суд над мужчиной забившем до смерти женщину в Покровке

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В Красноярском краевом суде начался суд над 25-летним красноярцем, который до смерти забил женщину-инвалида на улице Мужества в Покровке 24 декабря 2021 года. Молодого человека обвиняют по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений».

Однако во время судебного заседания был сделан перерыв из-за болезни одного из свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Напомним, что многодетная женщина-инвалид выгуливала собаку рано утром. Внезапно на нее напал мужчина, который несколько минут бил ее руками и ногами, после чего просто ушел. Собака в это время бегала неподалеку и лаяла на изверга.

Женщину госпитализировали, но спасти ей жизнь не удалось. Кадры расправы попали на видео. Вскоре молодого человека задержали. Объяснить причины чудовищного поступка он так и не смог.

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