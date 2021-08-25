Предпринимательница из Красноярского края вошла в пятерку самых богатых женщин России

Предпринимательница из Красноярского края вошла в десятку самых богатых женщин России Фото: Иван МАКЕЕВ

В топ-10 самых богатых женщин России попала основатель торговой сети «Светофор» Валентина Шнайдер вместе со своей семьей. По информации Forbes, состояние предпринимательницы и ее семьи составляет 650 миллионов долларов. В рейтинге она заняла пятое место.

В биографии Валентины Шнайдер на сайте Forbes сообщается, что первый магазин «Светофор» был открыт в 2009 году. До этого семья Шнайдер занималась продажей алкоголя.

По информации агентства Infoline, сеть дискаунтеров «Светофор» была признана самой динамично развивающейся сетью 2020 года. Выручка компании составила 201 миллиард рублей, за год она выросла на 39%.

Помимо Валентины, делами «Светофора» управляют ее сыновья – Сергей и Андрей.