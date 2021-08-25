В Красноярске отремонтируют улицу Маерчака за 40,5 миллионов рублей. Фото: городская администрация

В мэрии Красноярска сообщают, что улицу Маерчака отремонтируют. Уже начался поиск подрядчика. Начальная цена 40,5 млн рублей. Ремонтные работы пройдут в два этапа: в 2021 году отремонтируют участок от пр. Свободный до колледжа на Маерчака, 20.

В проект ремонта улицы входят: замена бордюров и асфальта (два слоя), ремонт технических тротуаров, а пешеходные тротуары не только приведут в порядок, но и сделают доступными для инвалидов:

- Новые бортовые камни будут вибропрессованными, а асфальт – прочным, щебеночно-мастичным, - передают в мэрии Красноярска.

Кроме того, будут модернизированы автобусные остановки и обустроены пешеходные переходы. Посреди дороги сделают разделительную полосу в виде островка, как на пр. Свободный.

- Работы подрядчик должен завершить до 30 ноября 2021 года. В первую очередь уложат асфальт, это нужно сделать до наступления отрицательных температур. На участке уже начались подготовительные работы, - передают в пресс-службе администрации.