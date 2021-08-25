Красноярская прокуратура проверит яму с гудроном, в которую попали щенки

Фото: прокуратура Красноярского края

Огромную яму с гудроном обнаружили в Бородино 24 августа. По несчастью, туда попали два щенка, которых удалось спасти. К месту инцидента выехал прокурор Бородино.

Оказалось, что на земельном участке расположена открытая бетонная емкость глубиной 1,5 метра, полностью заполненная гудроном. Кто-то засыпал яму землей, но этого оказалось мало, и нефтепродукт вышел на почву.

- Устанавливаются причастные к произошедшему лица. К проверке привлечены специалисты министерства экологии и рационального природопользования края, - сообщает прокуратура.

В ведомстве сообщают, что сейчас проводится проверка. Прокуратура заинтересовалась работой местных властей, кроме того, пройдет исследование, по результатом которого станет известен масштаб вреда окружающей среде.

- По результатам проведенных исследований прокуратурой будут установлены причины возникновения данной ситуации, а также приняты меры, направленные на устранение допущенных нарушений, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, - добавили в прокуратуре Красноярского края.