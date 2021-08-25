Клиенты ВТБ смогут самостоятельно управлять перевыпуском дебетовых карт

Клиенты ВТБ получили возможность настраивать перевыпуск дебетовых карт, по которым истекает срок действия. Пользователи ВТБ Онлайн смогут самостоятельно выбрать офис для ее доставки или выпустить вместо пластика цифровой аналог.

Для перевыпуска дебетовой карты клиенту необходимо войти в ВТБ Онлайн. За два месяца до окончания срока ее действия в приложении появится специальный индикатор, а в меню карты – информация о сроках выпуска новой и предложение изменить отделение банка, куда ее необходимо доставить. Здесь у клиента также будет возможность отказаться от пластика и оформить цифровую карту. Кроме того, клиент всегда может обратиться в любое отделение банка для получения моментальной карты к своему счету.

«Ежемесячно клиенты ВТБ перевыпускают порядка 300 тысяч дебетовых карт. Нам важно, чтобы их владельцы могли не только пользоваться нашим продуктом с максимальным комфортом, но и не сталкиваться с дискомфортом, когда срок действия карты заканчивается. Возможность выбрать любое отделение ВТБ при этом особенно актуальна для клиентов, поменявших место жительства или работы: где бы ни была оформлена действующая карта, новую можно будет забрать в ближайшем офисе ВТБ. Для тех клиентов, кто заботится об экологии или предпочитает расплачиваться смартфоном, предусмотрена возможность отказаться от пластика и выбрать цифровой аналог - это полноценная карта, с помощью которой можно оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах», - прокомментировала Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.