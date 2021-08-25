В Красноярске арбитражный суд ликвидирует «Платежку» Фото: Мария ЛЕНЦ

20 августа Банк России распустил временную администрацию по управлению НКО «Красноярского расчетного центра», она же известная «Платежка». В свою очередь Красноярский арбитражный суд принял решение ликвидировать НКО. Ликвидатором назначен Александр Каменский, который состоит в СРО Союз арбитражных управлющих «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, что 22 мая 2021 года стало известно, что «Банк России» отозвал лицензию у «Красноярского расчетного центра». Причинами такого решения стали нарушения закона в области отмывания доходов и финансирование терроризма.

Однако «Платежка» из города не исчезла, а более того, продолжила свою работу. Как получится на сей раз неизвестно, но экс-учредитель «Платежки» Анатолий Акульченко заявил, что проект планируется перезапустить.