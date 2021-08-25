441 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 441 человека. За все время в регионе зафиксировано 102 431 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 460 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 88 685 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 18 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 029 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 37 131 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 081 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 381. Проведено тестов на коронавирус всего 3 459 717, из них за последние сутки 7 650, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.