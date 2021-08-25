Жители красноярского Академгородка получат горячую воду с опозданием Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заканчивается сезон отключений горячей воды. Последнее массовое отключение произошло 16 августа, и должно было продлиться до 25 августа. Но большая часть районов получила горячую воду раньше срока. Однако не обошлось без исключений, одним из них стал Академгородок.

Как сообщает пресс-служба СГК, в часть Академгородка горячая вода придет с опозданием, а именно – 27 августа. То есть, работы на местных теплосетях продлятся еще два дня:

- Заполнение теплосетей в домах — процесс постепенный, в ряде случаев он требует ручной регулировки. Точные сроки возвращения горячей воды нужно уточнять в организациях, которые обслуживают дома, - добавили в СКГ.

Перетерпеть отсутствие горячей воды придется красноярцам, проживающим по следующим адресам в Академгородке:

Академгородок: 1-16, 1а, 7а, 10а, 12а к.1-к.5, 15а, 15и, 16а, 17б, 17г, 18, 19, 20, 24, 24а.