В Красноярском крае объявили о начале ревакцинации от ковида Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стартовала ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщает ТВК. По рекомендации министерства, пройдти ревакцинацию может любой. Но есть обязательное условие – не ранее, чем через 6 месяцев после прививки.

Перед ревакцинацией пациент должен сообщить врачу обо всех перенесенных заболеваниях за год, сроках первой вакцинации и других прививках, поставленных за месяц.

Напомним, что о начале ревакцинации несколько дней назад назад говорил министр здравоохранения края Борис Немик. Он также добавил, что главная цель сейчас - привить 1,3 миллиона человек, она выполнена на треть.

Также глава ведомства рассказал, что лечение одного пациента, больного коронавирусом обходится в сумму от 70 до 600 тысяч рублей, и подчеркнул, что вакцинация выходит значительно дешевле.