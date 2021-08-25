Красноярцев зовут на закрытие летнего фестиваля 27 августа

Фото: городская администрация

27 августа состоится закрытие пятого фестиваля «Лето в Красноярске». В мэрии Красноярска сообщают, что участников и друзей фестиваля ждут на острове Татышев. Начало – в 12:00 часов.

В пресс-службе мэрии просят всех желающих взять с собой пледы, хобы, коврики, чай в термосе и вкусняшки. А также рассказывают, какой будет программа мероприятий:

- ГИГАТСКИЙ твистер - Настольные ЛЮБИМЫЕ игры - Игра "Оракул. Узнай БУДУЩЕЕ" - Игра “Я ХУДОЖНИК, я так вижу” - Чилл-зона, чтобы РАССЛАБИТЬСЯ - ПЕСНИ под гитару - Активные и спортивные ИГРЫ - Беспроигрышная ЛОТЕРЕЯ с классными призами - Сюрприз от инструкторов!