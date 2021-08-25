Красноярцев просят не рвать ветки при сборе яблок на Татышеве Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце августа в Красноярске начался сезона сбора яблок на острове Татышев. В связи с этим красноярцы начали массово рвать яблоки, а вместе ними и ветки. В мэрии призывают горожан не травмироваться деревья:

- Красноярцы любят гулять среди деревьев, фотографироваться, устраивать пикники и… собирать урожай. Нас радует такое внимание к саду, и мы совсем не против того, чтобы наши яблоки срывали, НО! просим вас делать это бережно, - сообщают в пресс-службе администрации.

Красноярцев просят не ломать ветки, не срывать плоды для развлечения, не мусорить и убирать за собой.

- Сохранение сада в наших с вами руках. Давайте относиться к нему с заботой и любовью, чтобы яблони и дальше могли радовать нас своей красотой и вкусным урожаем, - добавили в мэрии.