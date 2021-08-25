В аэропорту Красноярска установили станции для подзарядки электронных девайсов

Компания En+ Group, основанная предпринимателем Олегом Дерипаска, установила в международном аэропорту Красноярска станции для подзарядки электронных девайсов. Всего в аэропорту появилось четыре таких устройства: в залах первого и второго этажей, а также в зоне получения багажа. С их помощью пассажиры смогут зарядить любое устройство, главное, чтобы был шнур или USB-порт. Одновременно можно заряжать сразу несколько телефонов, планшетов, ноутбуков: каждая станция оборудована 8 USB-портами и 6 розетками 220В. А пока девайс заряжается, скоротать время можно за просмотром роликов о компании En+ Group, которые воспроизводятся на экране станции.

Одновременно можно заряжать сразу несколько устройств. Фото предоставлено компанией

Для компании это первый опыт установки зарядных станций в общественных местах.

- Аэропорт выбран не случайно. Частенько люди здесь вынуждены проводить длительное время, - говорит Анастасия Осадчая, пресс-секретарь КГЭС компании En+ Group. – Батарейки на современных гаджетах садятся быстро, а поскольку для многих девайсы, в первую очередь – работа, а потом уже развлечение, то пункты подзарядки придутся весьма кстати. Чистая энергия En+ сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным.

Посетители аэропорта уже оценили возможность зарядиться перед полетом или по прибытии после длительного перелета.

- Подобные устройства, как правило, всегда находят позитивный отклик у наших пассажиров и гостей. Их комфорт и удобство пребывания здесь – превыше всего. Здорово, что сами станции отлично вписались в наш интерьер, не занимают много места и приносят при этом пользу, - отметил начальник отдела внешних коммуникаций международного аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин.

Добавим, что в будущем на аэровокзалах других городов присутствия компании, например, в Иркутске, где уже есть заправочные станции от En+ для электромобилей, появятся зарядные станции для гаджетов.