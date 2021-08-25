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Общество25 августа 2021 9:58

В аэропорту Красноярска установили станции для подзарядки электронных девайсов

Телефоны и планшеты можно зарядить бесплатно
Полина КУЗНЕЦОВА
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Компания En+ Group, основанная предпринимателем Олегом Дерипаска, установила в международном аэропорту Красноярска станции для подзарядки электронных девайсов. Всего в аэропорту появилось четыре таких устройства: в залах первого и второго этажей, а также в зоне получения багажа. С их помощью пассажиры смогут зарядить любое устройство, главное, чтобы был шнур или USB-порт. Одновременно можно заряжать сразу несколько телефонов, планшетов, ноутбуков: каждая станция оборудована 8 USB-портами и 6 розетками 220В. А пока девайс заряжается, скоротать время можно за просмотром роликов о компании En+ Group, которые воспроизводятся на экране станции.

Одновременно можно заряжать сразу несколько устройств. Фото предоставлено компанией

Одновременно можно заряжать сразу несколько устройств. Фото предоставлено компанией

Для компании это первый опыт установки зарядных станций в общественных местах.

- Аэропорт выбран не случайно. Частенько люди здесь вынуждены проводить длительное время, - говорит Анастасия Осадчая, пресс-секретарь КГЭС компании En+ Group. – Батарейки на современных гаджетах садятся быстро, а поскольку для многих девайсы, в первую очередь – работа, а потом уже развлечение, то пункты подзарядки придутся весьма кстати. Чистая энергия En+ сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным.

Посетители аэропорта уже оценили возможность зарядиться перед полетом или по прибытии после длительного перелета.

- Подобные устройства, как правило, всегда находят позитивный отклик у наших пассажиров и гостей. Их комфорт и удобство пребывания здесь – превыше всего. Здорово, что сами станции отлично вписались в наш интерьер, не занимают много места и приносят при этом пользу, - отметил начальник отдела внешних коммуникаций международного аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин.

Добавим, что в будущем на аэровокзалах других городов присутствия компании, например, в Иркутске, где уже есть заправочные станции от En+ для электромобилей, появятся зарядные станции для гаджетов.