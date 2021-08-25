В Красноярске назначили нового руководителя главного управления молодежной политики и туризма

Арина Матвеева. Фото: городская администрация

С 24 августа в должность руководителя главного управления молодежной политики и туризма стала Арина Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Арине Матвеевой 30 лет. Она родилась в поселке Октябрьский Богучанского района. В 2013 году окончила СФУ по специальности «Социальная политика социальная работа в регионе». В 2019 году окончила магистратуру СФУ по специальности «Юриспруденция».

- С 2018 по август 2021 года руководила муниципальным молодёжным автономным учреждением «Молодёжный центр «Своё дело». В 2018 году Арина Сергеевна одержала победу в городском конкурсе «Лучший по профессии». За профессиональную деятельность награждалась многочисленными благодарственными письмами и дипломами, - сообщают в мэрии.