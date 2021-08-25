В Красноярском крае поймали пьяного школьника на мотоцикле Фото: ИВАНОВА Диана

Все случилось в поселке Таежный Богучанского района. Во время патрулирования инспекторы заметили мотоцикл «Минск» с водителем и пассажиром. Полицейским показалось странным, что байк двигался зигзагом.

Инспекторы поехали за мотоциклом, но водитель последнего из-за отказавших тормозов не смог остановиться, съехал с дороги и перевернулся. И водитель, и пассажир избежали травм, но не встречи с полицейскими.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителю 15 лет и вызвали его маму. Освидетельствование показало, что девятиклассник пьян, в его крови обнаружили 0,31 промилле алкоголя. Сам мальчик рассказал, что выпил коктейль и поехал кататься по поселку с другом.

- В ближайшее время законным представителям мотоциклиста и 17-летнего пассажира, которому принадлежит транспортное средство, предстоит встретиться с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних для установления обстоятельств распития алкогольных напитков, нахождения их в позднее время в общественном месте с последующей оценкой роли родителей в воспитании детей, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.