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Общество25 августа 2021 9:28

Все школы Красноярска готовы к началу учебного года

Учебные заведения проверил лично мэр Сергей Еремин
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: городская администрация

Фото: городская администрация

В мэрии Красноярска сообщают, что все школы города готовы принять учеников вовремя – с 1 сентября 2021 года. Проверял школы лично Сергей Еремин. Совещание по итогам проверки прошло в школе №145 в Советском районе.

По итогам выездного совещания были сделаны следующие выводы:

- Все продукты питания в школах будут проходить тщательную проверку - Линейки будет проходить на улице - Все школьники будут учиться очно - Школьники в течение учебного дня будут заниматься в одном классе, и на каждый урок к ним будут приходить учителя-предметники - Применят на практике нелинейное расписания, когда каждый класс будет приходить к своему времени.