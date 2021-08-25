Житель Ужура привязал к машине собаку и протащил ее по полю

Скриншот из видео

Все случилось в районе Ужура, что в Красноярском крае. Мужчина привязал собаку к своему автомобилю и протащил ее по полю. Это заметил местный житель, который догнал его и спросил, зачем тот совершил зверский поступок. Внятно объяснить свои действия садист не смог, но свою причастность к гибели пса не отрицал. Жуткие кадры выложены в соцсети.

Автору видео мужчина рассказал, что убил собаку, так как та проявляла агрессию. Кроме того, на заднем сидении автомобиля, по словам оператора, было что-то еще:

- Особо внимательные обратите внимание на заднее сиденье. Мне он не показал, что там у него сзади лежит. Там была какая-то гора прикрытая одеялами, и непонятно кто там ещё лежал или что. Внятных аргументов, зачем так перевозит даже если и труп, озвучено не было, кроме как «Ну а что лучше чтобы она бегала?». Ну и если ты вывозишь труп собаки, зачем пытаться скрыться, - пояснил мужчина, - пояснил мужчина.

В МВД по Красноярскому краю же сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка:

- Сообщений и заявлений в полицию от граждан по данному факту не поступало, но нами инициативно, после появления видео в сети, зарегистрировано, проводится проверка, - передают в ведомстве.