В Ленинском районе Красноярске иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу Фото: ИВАНОВА Диана

Инцидент произошел на улице 26 бакинских комиссаров в Ленинском районе Красноярска. Как сообщает ГИБДД Красноярска, в 21:20 часов 30-летний парень решил перейти проезжую часть в 80 метрах от «зебры».

В итоге на дороге мужчину сбил водитель на автомобиле KIA. Очевидцы сообщали, что пострадавший не подает признаков жизни, но в госавтоинспекции сообщают, что он был госпитализирован.

Сейчас полицейские проводят проверку и напоминают водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения в вечернее время.