Житель Красноярска обокрал свою гражданскую жену на 520 тысяч рублей, пока та находилась в роддоме

Житель Красноярска обокрал свою девушку на 520 тысяч рублей, пока та находилась в роддоме Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел в Красноярске в апреле 2021 года. 32-летняя красноярка заявила в полицию, что пока она лежала в роддоме, отец ее новорожденного ребенка украл из дома все золотые украшения и вещи из принадлежащей ей столовой на сумму более 520 тысяч рублей.

Оказалось, что 29-летний молодой человек отвез свою девушку в роддом, после чего вернулся домой и несколько дней подряд относил все ценное в ломбард, а бытовую технику и холодильник из столовой – в комиссионный магазин. Затем молодой отец отключил телефон и скрылся. Однако далеко уехать красноярцу не удалось, вскоре он был задержан:

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.