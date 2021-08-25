В Красноярске отремонтировали дорогу в центре города на улице Обороны

Ремонт на улице Обороны. Фото: mky_udib

Как сообщает МКУ «УДИБ», на дороге по ул. Обороны прошел долгожданный ремонт. При этом рабочие отремонтировали не только саму проезжую часть, но также тротуар.

Фото: mky_udib

Так, заменены бордюры, отремонтированы деформационные швы на мосту. Вскоре здесь появятся дорожные знаки и разметка.

Добавим, что дорожные работы идут не только в центре Красноярска, но и на его окраинах. Специалисты уже преступили к ремонту дороги на улице Шевченко в Черемушках.

У здания по Шевченко, 12 заменят дорожное покрытие, бордюры и отремонтируют тротуар. Перекрывать движение не планируется:

Фото: mky_udib

- Также будет выполнен разнос остановок с устройством заездного кармана, остановочной площадки и устройством остановочных павильонов. Пешеходный переход оборудуем искусственными дорожными неровностями и светофорами типа Т7, - сообщают в УДИБ.