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Общество25 августа 2021 4:37

Мэрия Красноярска закупит 50 новых троллейбусов за 1,2 миллиарда рублей

Уже объявлен тендер
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Мэрия Красноярска закупит 50 новых троллейбусов за 1,2 миллиарда рублей

Мэрия Красноярска закупит 50 новых троллейбусов за 1,2 миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, Красноярск получит 30 новых троллейбусов с автономным холодом (как на маршруте №6) и 20 машин без автономного хода. Общая сумма закупки составит более 1,2 млрд рублей, сообщает городская администрация. Объявлен тендер:

- Средства на покупку новых троллейбусов выделены в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Новые троллейбусы будут низкопольными, большого класса вместимости с центральной площадкой для размещения детской или инвалидной колясок, оборудованные тахографом и системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС, - подчеркивают в мэрии.

Кроме того, в салонах новых троллейбусов будут установлены USB-зарядки, камеры видеонаблюдения и валидаторы для безналичной оплаты проезда.

Напомним, что в 2021 году троллейбусная сеть Красноярска расширилась до правого берега, где маршрут №6 ходил до самого начала правобережья. Теперь он продлен до мкрн «Пашенный».