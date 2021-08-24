Красноярская больница скорой медицинской помощи сворачивает ковидные отделения Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская больница скорой медицинской помощи постепенно сворачивает ковидные отделения и возвращается к плановому режиму работы. После того, как выписываются пациенты с коронавирусом, в помещениях проводится полная дезинфекция. И только после этого в них можно помещать новых больных.

Как рассказали в пресс-службе БСМП, после дезинфекции отделения вернулись к оказанию профильной медицинской помощи больным не только по экстренным показаниям, а также направленным на плановую госпитализацию.

Однако показатели заболеваемости коронавирусом все еще высоки. Поэтому на базе инфекционных, терапевтических, пульмонологического отделений, а также отделения реанимации и интенсивной терапии №1 продолжает действовать ковидный госпиталь, где врачи оказывают помощь в красной зоне. На сегодня по поводу коронавирусной инфекции в больнице на лечении находится 371 человек. А в пиковый период, который пришелся на июнь-июль, в БСМП на базе 12 отделений были развернут инфекционный госпиталь на 760 коек.