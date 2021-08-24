В Красноярске родители рассказали об отравлении детей в лагере отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

Родителей школьников, которые отдыхают в лагере отдыха «Гренада», сообщили «ТВК Красноярск» об отравлении. По словам мамы одной из девочек, та позвонила ей и рассказала о плохом самочувствии, тошноте и боли в животе. Но когда девочка обратилась в медицинский пункт, ей дали лишь таблетку и а этом лечение завершилось. В лазарет ее не положили, поскольку там нет мест. В отряде этой школьницы более десятка человек с такими симптомами. И в других отрядах подобная ситуация. Однако начальник лагеря на вопросы коллег-журналистов ответила, что массового отравления нет, и все дети чувствуют себя хорошо, а родители зря бьют тревогу.

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