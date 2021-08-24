В Красноярске пошли под снос спорные кафе у Речного вокзала Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске приступили к сносу деревянных кафе на левобережной набережной. Таким образом, поставлена точка в долгом споре между администрацией и предпринимателем, который так и не смог доказать ценность и важность своего общепита для города. Кроме того, постройки оказались расположены слишком близко к Речному вокзалу, возведенному в 1952 году. Так что свою лепту в их ликвидацию внесла еще и Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Добавим, что иск о сносе кафе был подан прокуратурой, в феврале этого года суд удовлетворил это требование. Но затем последовала апелляция от предпринимателя. Безрезультатная. А кафе, к слову, так ни разу и не открылось.

Напомним, что в феврале 2020 года на набережной в районе Центрального парка были снесены скандальные шашлычки, тяжбы по ним длились два года. В конце концов суд признал их возведение незаконными и опасными.