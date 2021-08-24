В Канске в куче металлолома обнаружили похожий на авиабомбу предмет. Фото: ЧП Канск

Сообщение поступило из Канска. Там днем, 24 августа, в частном доме на улице Крестьянской, при разборке металлолома был обнаружен подозрительный предмет, похожий на авиационную бомбу. Территория вокруг здания оцеплена полицией, жители, в том числе дети, эвакуированы и из указанного дома, и из соседних.

Такая информация появилась в социальной сети в группе «ЧП Канск». В полиции пока этот факт не комментируют, поскольку еще проводится проверка. На место были направлены специалисты, они помогут установить, что это за предмет и насколько он опасен.

Если допустить, что это авиационная бомба, напрашивается вопрос, как она оказалась в жилом массиве. В Канске находится летная воинская часть, есть ли связь между ней и находкой. Ждем результатов проверки.

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https://www.krsk.kp.ru/daily/27118/4199569/