В Красноярске в дни выборов школьников переведут на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на время предстоящих выборов школьников переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил глава города Сергей Еремин. Напомним, что пройдут выборы с 17 по 19 сентября, то есть в пятницу, субботу и воскресенье. Жителям края предстоит выбирать депутатов не только в Государственную Думу, но и в Законодательное собрание края. Кроме того, в некоторых муниципалитетах будут голосовать и за глав районов и сел.

Как правило, большинство избирательных участков традиционно располагается в школах, там подходящие для этого мероприятия помещения. И чтобы разделить потоки избирателей и школьников, последних решено отправить по домам. Опыт в дистанционном обучении уже есть, поэтому, считает глава города, сложностей с этим быть не должно:

- В дни голосования школьники будут уходить на дистант. Еще года три назад мы бы наверно думали, как все организовать в такие дни. Сейчас никаких сложностей с этим нет.