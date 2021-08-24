В Красноярске троллейбусный маршрут на правобережье продлят до Пашенного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске изменится схема движения общественного транспорта. Для жителей Пашенного это наверняка хорошая новость, ведь для них продлят троллейбусный маршрут № 6. Напомним, что на нем работают новые троллейбусы, которые способны на автономном ходу проехать до 20 километров, без подзарядки. Новая схема движения начнет действовать с 4 сентября, сообщили в департаменте транспорта администрации Красноярска.

На маршруте добавятся остановки: «Улица Студенческая», «Улица Семафорная», «Ж/к Полтавский», «Утиный плес», «Институт», «Хлебозавод». На левом берегу конечная останется прежней – Железнодорожный вокзал.

И вторая новость состоит в том, что в тот же день, 4 сентября, закроется один автобусный маршрут – № 36, который дублирует новый маршрут. Добавим, что в скором времени планируется закупка еще двух десятком новых электробусов, которые пополнят новые маршруты.