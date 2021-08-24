В Красноярске 11-летний мальчик погиб от удара электрическим током Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 11-летний мальчик погиб от удара электрическим током. Это произошло 5 августа на территории бывшего судоремонтного завода на улице Складской. По результатам проверки заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной информации, озвученной «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в тот день два приятеля (одному 11 лет, второму – 14) пришли на заброшенную производственную площадку с конкретной целью – собрать электрические провода. Их внимание привлекла трансформаторная подстанция, которая находилась под напряжением. Взломали замок, зашли внутрь. Младший из детей задел трансформатор и получил сильный разряд током, отчего скончался на месте. Второй не пострадал.

В рамках расследования уголовного дела следователи намерены выяснить, почему доступ на предприятие не был ограничен, почему дети с такой легкостью проникли в трансформатор и кто в целом виноват в трагедии.