Красноярская прокуратура проверит слова Андрея Агафонова, оскорбившие горожан

Красноярская прокуратура проверит слова чиновника за оскорбление горожан Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура проверит высказывание советника одного из вице-губернаторов Андрея Агафонова, которое он сделал на своей странице в соцсетях. Началось все с поста фигуриста Алексея Ягудина, он приехал в Красноярск для съемок передачи «Герои спорта».

Это было, когда над городом висел густой дым от якутских пожаров. После Ягудин выложил несколько фотографий в свой «Инстаграм», и когда подписчики заметили, что он радуется, когда дышать нечем, именитый спортсмен ответил, что не заметил смог. Хейтеры закидали его оскорбительными комментариями, опустившись до нецензурной лексики и травли.

Агафонов, видимо, решил поддержать Ягудина и написал в «Фейсбуке» свой скандальный пост, назвав красноярцев «истеричками», «плаксивым сбродом» и другими эпитетами. Сам пост уже удален, но осадок остался. И в прокуратуру поступило заявление с просьбой призвать чиновника к ответу. Добавим, что в правительстве края ранее заявили, что не будут его наказывать.