Симптомы как у корнавируса: в Красноярском крае 8 человек заболели токсокарозом

В Красноярском крае 8 человек заболели токсокарозов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала года зафиксировано 8 случаев заболевания токсокарозом. При этом в последние пять лет в регионе ежегодно регистрируется от 33 до 98 случаев. Заболевание тяжелое, рассказывают специалисты Роспотребнадзора. Среди симптомов есть такие, которые напоминают коронавирус: приступы мучительного кашля, удушье, бронхопневмония. А также лихорадка, увеличение печени и селезенки, зудящие высыпания.

Причина заболевания – гельминт токсокара, который поражает внутренние органы и глаза своими личинками паразита. Люди заражаются токсокарозом, когда проглатывают внутрь яйца вместе с пищей. Это происходит, например, если плохо помыли овощи и на них остались частицы почвы. Или при контакте с собаками. При этом сам человек источником заражения не является. При появлении симптомов необходимо немедленно пойти к врачу. И если есть питомец, показать его ветеринару.