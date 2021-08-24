Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн» в течение полугода при покупке смартфона Xiaomi Redmi 9T. Предложение действует в розничной сети Tele2 и на сайте оператора.

С 20 августа по 30 сентября 2021 года покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн». Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджетав салонах связи Tele2 илина сайте tele2.ru.

Кинотариф «Везде онлайн» – это уникальный для телеком-рынка продукт. Он включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+). Клиенты оператора в Красноярском крае ежемесячно получат 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам». Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Красноярском крае составляет 500 рублей в месяц, за полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей.