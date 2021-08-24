Из Красноярска в Доминиканскую республику запускают прямые авиарейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска запускают еще один чартерный рейс в дальние страны. Для тех, кому хочется провести отпуск на море под пальмами, предлагается Доминиканская республика. По информации, предоставленной пресс-службой аэропорта «Красноярск», рейсы будет выполнять авикомпания Nordwind Airlines на самолетах Airbus A330. Полеты в Пунта-Кану начнутся с 11 октября.

Самый задаваемый вопрос сегодня, который задают потенциальные туристы, какие требования по коронавирусной безопасности. ПЦР-тест ни у себя в стране, ни в Доминикане сдавать не нужно. По прилету могут проверить выборочно особые дыхательные экспресс тесты. Если результат отрицательный – туристу открыты все пути. А если положительный? Об этом не говорится, но наверняка последует карантин со всеми вытекающими.

Реализует путевки на Карибское море туроператор «Пегас Туристик». Наверняка будут и другие операторы. Что же касается цен, стоимость туров у «Пегаса» начинается от 146 тысяч (это на двоих на неделю).