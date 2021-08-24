Губернатор Красноярского края Александр Усс проведет прямую линию с жителями региона Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс проведет прямую линию с жителями региона. На вопросы красноярцев глава ответит в прямом эфире на телеканалах «Енисей» и ОТР. Мероприятие пройдет 9 сентября, начало в 17 часов по местному времени. Вопросов наверняка будет много, но губернатор постарается ответить на максимально возможное количество. Остальные также не останутся без внимания и будут переданы на изучение специалистам.

Задать вопросы можно и нужно заранее, чтобы у модераторов было время их принять и обработать:

- по телефону: +7 800 707 7744 (звонок бесплатный);

- на сайте ТК «Енисей» www.enisey.tv во вкладке «Усс на связи»;

- прислать текст или видео вопроса на адрес электронной почты vopros@enisey.tv.

Оставлять свои вопросы можно с 23 августа и до окончания прямой линии 9 сентября.