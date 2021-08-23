Александр Усс рассказал школьникам об истории Красноярской ГЭС

Александр Усс с группой школьников и студентов на Красноярской ГЭС. Фото предоставлено компанией

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Красноярскую ГЭС компании En+ Group и провел небольшую экскурсию для школьников и студентов. Группа посетила машинный зал, трансформаторную площадку, тело и гребень плотины. Гидроэлектростанция стала одним из немногих значимых объектов России, который выбрали организаторы всероссийских конкурсов «Большая перемена» (конкурс для учеников 5-10 классов и студентов СПО) и «Твой ход» (конкурс для студентов, который дает возможность попробовать свои силы в новой специальности).

- Ребята увидели, как работает ГЭС, узнали о нашей масштабной программе модернизации «Новая энергия», в рамках которой в прошлом году на Красноярской ГЭС началась поэтапная замена масляных трансформаторов, оснащенных современной контрольно-измерительной аппаратурой, о том, что такое возобновляемая энергетика и как это выглядит на практике, - рассказал о мероприятии руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Возможно, кто-то из этих школьников в дальнейшем выберет для себя профессию энергетика и пойдет учиться по нашим профильным программам, которые компания ведет совместно с ключевыми сибирскими ссузами и вузами, в том числе СФУ.

В завершении экскурсии ребятам подарили на память эксклюзивные книги о роли энергетики в развитии цивилизации.

Группа посетила машинный зал, трансформаторную площадку, тело и гребень плотины. Фото предоставлено компанией

Елена Южакова, депутат Городского совета, директор департамента по связям с общественностью компании РУСАЛ отметила:

- Это здорово, что всероссийские проекты обратили внимание на красноярскую ГЭС. На самом деле, это неудивительно и даже закономерно, потому что ГЭС, действительно, у нас уникальная.

Отметим, что развитие образования в регионах присутствия – одно из ключевых направлений для компании En+Group, основанной Олегом Дерипаска. Поиск и подготовка лучших студентов – важная часть кадровои политики компании. В 2021 году трое студентов Дивногорского гидроэнергетического техникума заключили с Красноярской ГЭС целевой договор и стали участниками ежегодной стипендиальной программы. До конца года это сделают еще два студента техникума. В зависимости от курса и направления, студенты могут получать стипендию в размере до 25 000 рублей, а после получения диплома – стать сотрудниками крупной энергетической компании En+ Group.