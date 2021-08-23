Красноярка готова расстаться с коллекцией из «Киндер-сюрприза» за 800 тысяч рублей

Фото: сайт Avito.ru

800 тысяч рублей за коллекцию из более чем 3000 игрушек от киндер-сюрприза. Такую сумму запросила Красноярска, которая 30 лет собирала эту коллекцию. Соответствующее объявление она разместила на популярном сайте купли-продаж. По словам Ольги в ее коллекции нет ни одной игрушки, которая бы повторилась дважды. А чтобы все разобрать понадобится ни один день.

Фото: сайт Avito.ru

- Исходила из средней розничной цены «Киндера» на данный момент. Ну и, соответственно, 30 лет давности, которая эта коллекция собиралась. Есть игрушки начала 90-х годов, очень много игрушек, которые собраны полной коллекцией. Есть редкие игрушки, цена одной которой достигает порой 10 тысяч рублей. Исходя из этого такая стоимость, - рассказала «Комсомольская правда» Красноярск владелица коллекции Ольга.

Фото: сайт Avito.ru

Пока коллекция из «Киндер-сюрпризов» своего покупателя не нашла. Но если таковой появится, то на вырученные деньги Ольга намерена приобрести автомобиль и путевку на море, куда отправилась бы вместе с детьми.