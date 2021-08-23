В четыре района Красноярска досрочно вернули горячую воду Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что с 16 августа горячую воду отключили на большей части Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. По плану, воду должны были вернуть 25 августа, но в часть районов она начала поступать раньше.

Первым горячую воду вернули жителям домов в районе Цирка и Затона (17 августа), на следующий день – по 110 адресам на улицах Матросова, Свердловской и 60 лет Октября. 20 августа горячая вода появилась в кранах жителей в районах «Платинум Арены» и станции «Енисей».

23 августа энергетики обрадовали жителей еще четырех районов правобережья:

- После 16:00 23 августа досрочная подача по тупиковой схеме состоялась в домах у Предмостной площади, в районе Юбилейного, в жилом комплексе «Южный берег», а также в части микрорайона Базаиха, - сообщают в СГК.

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.