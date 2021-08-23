Погода в Красноярске на 24 августа 2021: ожидаются облачность и около +21 градуса Фото: ИВАНОВА Диана

Во второй день недели погода в Красноярске кардинально не изменится. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на 24 августа 2021.

Так, в Гидрометцентре передают, что во вторник днем температура воздуха составит около +21 градуса. При этом будет облачно, без солнца, но и без дождей. Сильного ветра синоптики не обещают, порывы около 1-3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +10 градусов. Без осадков и сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 743 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник погода в Красноярске 24 августа 2021, будет облачно, но температура воздуха составит около +21 градуса. Будет облачно с небольшими прояснениями, но без осадков. Порывы ветра составят около 2-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов. Атмосферное давление в течение дня 750 мм рт.ст.