В Якутии педофил восемь лет издевался над падчерицей Фото: Мария ЛЕНЦ

В роли подсудимого оказался 44-летний житель пригорода Якутска, сообщает СК. Его признали виновным в преступлении по статье «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста».

Следователи выяснили, что мужчина начал издеваться над падчерицей – дочерью жены от первого брака, еще в 1999 году. Кошмар для девочки длился 8 лет. В общей сложности следователи насчитали 18 эпизодов.

Извращенец пользовался отсутствием супруги. Однако в итоге педофил был раскрыт, а в его отношении завели уголовное дело. Судебный процесс над мужчиной уже завершен:

- Приговором суда от 23 августа 2021 года подсудимый был признан виновным и осуждён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - передает пресс-служба СК по Республике Саха (Якутия).