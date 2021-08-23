Из Красноярского края в Китай на экспорт отправили почти 20 тонн молока

Фото: Россельхознадзор Красноярского края

Из Красноярского края в Китай направлена первая партия молока – 19,6 тонн. Перед отправкой в Поднебесную, молоко исследовали специалисты Россельхознадзора. Все показатели оказались в норме. Кроме того, партию проверили на возбудитель коронавируса:

- По результатам испытаний возбудитель COVID-19 – коронавируса SARS-CoV-2 не выявлен, - передают в ведомстве.

В Россельхознадзоре сообщают, что молоко направлено в Китай на автомобиле через погранпункт пропуска Суйфеньхэ. Всего в текущем году в Китай планируется отправить на экспорт 400 тонн красноярского молока.