В Свердловском районе Красноярска пьяный водитель без прав устроил гонки с ГИБДД Фото: ИВАНОВА Диана

Ночная погоня произошла минувшей ночью в Свердловском районе Красноярска, сообщает ГИБДД. Внимание инспекторов привлек автомобиль Honda Civic, который не остановился по требованию дорожных полицейских. Более того, водитель иномарки нажал на газ сильнее и попытался скрыться.

Инспекторы бросились в погоню за лихачом. Тот, в свою очередь, во время движения правила ПДД не соблюдал, создавая аварийный ситуации одну за другой.

Вскоре водителя остановили. Оказалось, что за руль сел 32-летний житель Красноярска, который водительские права никогда не получал. Более того, он был пьян, освидетельствование показало в его крови 0,50 мг/л алкоголя.

- За совершенное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления" суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста, - сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска.

В госавтоинспекции добавили, что в общей сложности за выходные было задержано 30 пьяных водителей.