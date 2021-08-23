448 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 448 человек. За все время в регионе зафиксировано 101 545 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 459 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 87 770 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 990 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 37 766 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 133 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 374. Проведено тестов на коронавирус всего 3 450 117, из них за последние сутки 4 408, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.