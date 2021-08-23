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Общество23 августа 2021 11:42

Прокуратура требует вернуть в федеральную собственность землю с прудом в Емельяновском районе

Прокуратура Емельяновского района провела проверку
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Прокуратура требует вернуть в федеральную собственность землю с прудом в Емельяновском районе

Прокуратура требует вернуть в федеральную собственность землю с прудом в Емельяновском районе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Представители ведомства выяснили, что в деревне Мужичкино находится земельный участок с прудом от левого притока реки Калат, и местные власти оформили эту землю в муниципальную собственность, несмотря на ее федеральный статус.

- Прокуратура в суд направила исковое заявление о признании права собственности на спорный земельный участок отсутствующим и снятии его с кадастрового учета. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.