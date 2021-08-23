В Красноярске бывший пионерлагерь «Салют» продают почти за 41 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Заброшенный пионерлагерь «Салют» находится в Октябрьском районе Красноярска на улице Елены Стасовой. На продажу выставлены: земельный участок в 9,6 тысяч кв.м, здание площадь 660 кв.м, КПП, мангал с тандыром, павильон с террасой, сарай и мангал.

Стоимость всего лота – 40,7 млн рублей. Примечательно, что заброшенный пионерлагерь уже выставлялся на торги в мае 2021 года, но за 47,3 миллиона рублей, но тогда аукцион не состоялся.

Будущему собственнику разрешено строить на месте бывшего пионерлагеря объекты, связанные с отдыхом, туризмом и занятием спортом.