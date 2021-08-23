В Красноярске осудили мужчину, обманувшего конвоиров и сбежавшего из зала суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Все произошло 24 марта 2021 года в Кировском районном суде. 46-летний мужчина, обвиняемый по делу о сбыте наркотиков, находился в СИЗО еще с сентября 2020 года. Каждые два месяца ему продлевали нахождение под стражей, и 24 марта шло очередное судебное заседание. И красноярцу вновь продлили меру пресечения.

В это же время другого мужчину освободили из-под стражи, и наш осужденный воспользовался этим в свои целях. Оба мужчины находились в одном помещении, и когда к ним зашел конвоир и назвал фамилию «освобожденного», вместо него вызвался беглец. Так мужчина и оказался на свободе.

Оказавшись дома, беглец первым дело позвонил своему следователю и похвастался своей находчивостью. Бахвальство стало ошибкой красноярца, которая обошлась ему скорым задержанием и очередной отправкой в СИЗО.

В прокуратуре рассказали, что история закончена. Мужчину осудили за оба преступления – и за наркотики, и за побег:

- С учетом позиции государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. По совокупности с ранее вынесенным приговором ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - передает пресс-служба ведомства.