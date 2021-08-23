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Происшествия23 августа 2021 7:51

Жителя Красноярского края, который поджег отделение полиции, отправили на принудительное лечение

Следствие шло полтора года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Жителя Красноярского края, который поджег отделение полиции, отправили на принудительное лечение

Жителя Красноярского края, который поджег отделение полиции, отправили на принудительное лечение

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, инцидент произошел 5 декабря 2019 в Уярском районе. Ночью житель Манского района бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания уярской полиции. В итоге загорелся второй этаж здания.

Мужчину задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следствие велось полтора года, но в итоге от уголовного преследования поджигатель был освобожден по причине душевной болезни:

- С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера. Постановление не вступило в законную силу, - передает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.